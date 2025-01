Debbie Harry de Blondie, bientôt sur les applis de rencontre ?

Le 1er juillet 2025, la chanteuse Blondie Debbie Harry va franchir un cap symbolique : celui de ses 80 ans. Un âge important pour cette icone rock qui a tout vécu, de la vente de plus de 40 millions d'albums, à la lutte contre ses dépendances et ses addictions.

A l'occasion de cet anniversaire prochain, la chanteuse a été interviewée par le magazine Time, et s'est confiée en toute transparence sur sa carrière, sa célébrité, sa passion pour la mode, mais aussi ses relations amoureuses.

Si l'âge n'est pas un frein pour la comédienne chanteuse, cette dernière se sent bien mieux dans ses baskets qu'il y a quelques années :

"Je ne me promène pas en pensant à chaque instant : "Oh mon Dieu, je vais avoir 80 ans" - mais c'est un peu ce que je ressens (...) Ma mère avait l'habitude de dire que dans sa tête elle avait 25 ans et je suis comme elle. Mais y penser tout le temps pourrait vous mener à votre perte. Et je ne veux pas vraiment avoir le même genre de vie que lorsque j'étais plus jeune. (...) C'est la beauté du vieillissement : vous savez de quoi il s'agit. Vous l'avez dans votre cœur, dans votre âme et dans votre mémoire..." - Debbie Harry