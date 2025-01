Les groupes de rock à suivre en 2025 !

Que ce soit des artistes émergeants ou des retours exceptionnels, focus sur 5 groupes à ne pas manquer pour 2025 !

L'année 2025 promet d'être exceptionnelle pour la scène rock, avec des artistes émergents prêts à conquérir le monde et des groupes emblématiques qui effectuent des retours spectaculaires. Voici une liste des cinq groupes incontournables qui marqueront l’année.

1. Fat Dog

Le groupe londonien Fat Dog a fait sensation en 2023 avec ses premiers singles percutants, comme « Wither ». Leur album « Woof », sorti le 6 septembre 2024, mêle pop alternative et influences orientales, créant un son unique porté par des synthés puissants et des crescendos saisissants. Fat Dog incarne l’audace et l’originalité de la nouvelle scène rock.

2. Malt Liquor

Originaire de Nice, le groupe de pop-rock alternatif Malt Liquor s’impose progressivement comme un acteur clé de la scène française. Leur dernier EP, « Naikan », témoigne d’une maturité artistique impressionnante et de leur capacité à explorer des thèmes introspectifs avec énergie et authenticité. À suivre de près en 2025 !

3. Sleep Token

Ce groupe mystérieux continue d’intriguer qui a fait les beaux jours de la tournée de Linkin Park sur la fin d'année 2024, avec son mélange unique de rock, métal et éléments atmosphériques. Sleep Token s’apprête à sortir un nouvel album qui promet de renforcer leur statut sur la scène internationale. Leur approche artistique, entre anonymat des membres et créations immersives, en fait un groupe à part dans l’univers du rock.

4. Spiritbox

Le groupe canadien de métal progressif Spiritbox continue de grimper en popularité. Mené par la voix puissante de Courtney LaPlante, leur style innovant marie des mélodies complexes à des passages lourdement rythmés. Leur nouvel album prévu en 2025 est l’un des projets les plus attendus de l’année dans le domaine du rock et du métal.

5. Oasis

L’annonce de la reformation d’Oasis après 15 ans de séparation a créé une onde de choc dans le monde de la musique. Les frères Gallagher se retrouvent pour une série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande à l’été 2025, promettant de raviver la magie d’un des groupes les plus emblématiques des années 90. Une événement à ne pas manquer pour les fans de rock classique.

Entre émergences audacieuses et retours historiques, la scène rock de 2025 s’annonce passionnante et diversifiée. Que vous soyez amateur de nouvelles sonorités ou nostalgique des légendes du passé, cette année a de quoi satisfaire tous les goûts. Préparez vos playlists et restez à l’écoute : le rock n’a jamais été aussi vivant.