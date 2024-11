Bee Gees : deux batteurs meurent à quelques jours d'écart

On dirait une malédiction...

C'est avec étonnement qu'on a appris en quelques jours la mort de deux membres assez importants des Bee Gees, groupe culte dans l'univers pop-rock, qui a posé les fondations de ce que serait le mouvement pour les 70 années à venir. Colin Petersen, premier batteur officiel du groupe, qu'il avait rejoint dans les années 60, est décédé le 18 novembre dernier à l'âge de 78 ans. Un décès très inattendu puisque le batteur était monté sur scène quelques jours auparavant, en Australie. Il est mort dans son sommeil, et on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Il avait notamment participé à des morceaux cultes comme "To Love Somebody", "I Just Gotta Get a Message To You", ou encore "I Started a Joke".

Et comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, c'est aujourd'hui un autre décès qu'on apprend, concernant un autre batteur des Bee Gees. Le 14 novembre, Dennis Bryon, qui a rejoint le groupe en 1974, s'est lui aussi éteint, à l'âge de 75 ans. D'après le New York Times, c'est une mauvaise chute qui a mis fin aux jours du batteur, dont le décès était donc là aussi inattendu. Blue Weaver, ancien membre du groupe, a d'ailleurs annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dennis avait participé à la création des morceaux "Stayin' Alive", "Night Fever" et "How Deep Is Your Love", de vrais tubes qui ont voyagé partout dans le monde.

Deux grosses pertes coup sur coup pour les Bee Gees, on espère que ça ne va pas lancer une série de décès, car les autres musiciens du groupe ne sont plus si jeunes eux non plus...