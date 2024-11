Tim Alexander quitte Primus : un départ inattendu qui secoue le groupe

Une décision communiquée par e-mail le 17 octobre.

Le monde du rock alternatif a été surpris par l'annonce du départ soudain de Tim "Herb" Alexander, batteur emblématique de Primus. Le 29 octobre 2024, Primus a révélé via les réseaux sociaux que Tim Alexander avait brusquement quitté le groupe. Cette décision a été communiquée par e-mail le 17 octobre et a pris de court Les Claypool et Larry LaLonde, les autres membres fondateurs de Primus.

Selon le communiqué du groupe, Alexander a simplement déclaré avoir "perdu sa passion" pour jouer. Malgré plusieurs tentatives de communication, le batteur est resté sur sa position, laissant ses anciens compagnons dans l'incompréhension.

Tim Alexander n'en est pas à son premier départ du groupe. Son parcours avec Primus a été marqué par plusieurs allers-retours : en 1989 : arrivée dans le groupe, en 1996 : premier départ, en 2003 : retour pour la réunion du groupe, en 2010 : nouveau départ, en 2013 : retour, suivi de problèmes de santé, et 2024 : départ inattendu. Cette instabilité n'a cependant pas empêché Alexander de contribuer significativement au son de Primus, notamment sur des albums phares comme Frizzle Fry et Sailing the Seas of Cheese.

Le départ d'Alexander a forcé Primus à repenser rapidement sa stratégie pour les événements à venir. Le groupe a décidé de maintenir ses prochains concerts, faisant appel à des musiciens invités pour pallier l'absence d'Alexander. Danny Carey, batteur de Tool, a notamment accepté de rejoindre Primus pour un concert en République dominicaine.