Queen : Brian May a modifié ses parties de guitare pour la réédition du premier album !

Le projet est sorti la semaine dernière et des changements ont été fait !

"Queen I" la réédition est disponible !

Le mythique groupe de rock Queen a récemment sorti une réédition de son tout premier album, intitulé "Queen I", le vendredi 25 octobre. Ce projet revisité contient non seulement les morceaux emblématiques du groupe, mais aussi des démos, des enregistrements lives rares et des prises alternatives, de quoi ravir les fans de la première heure. Cependant, les auditeurs les plus attentifs auront pu remarquer quelques modifications subtiles dans les compositions de guitare. Ces changements, réalisés par Brian May lui-même, donnent une nouvelle dimension aux morceaux et apportent à l'album une touche personnelle et renouvelée.

"L'album que nous avons toujours rêvé d'offrir"

Dans une interview pour le magazine MOJO, Brian May s'est exprimé sur cette initiative. C’est lui qui a pris la décision de revisiter ses parties de guitare, souhaitant offrir aux fans "le premier album que nous avons toujours rêvé de vous offrir". Cette réédition est donc bien plus qu’une simple remasterisation ; elle est une version qui se rapproche de la vision originelle du groupe, un hommage à leurs aspirations de l’époque.

May révèle également une inspiration particulière derrière ce choix : son propre père. Il se souvient des critiques que son père lui avait faites à propos de l’album original. Celui-ci lui avait confié : "Il n’y a pas d’ambiance, Brian. Je n’ai pas l’impression d’être dans la pièce où tu joues à côté de moi". Ces mots ont profondément marqué le guitariste et lui ont insufflé le désir de capturer davantage de proximité et de chaleur dans cette nouvelle version de "Queen I".

"Je ne dis pas que la version originale était mauvaise, c’est juste qu’elle ne correspondait pas à ce dont nous rêvions", a-t-il confié à MOJO.

May a également évoqué les contraintes créatives de l'époque, expliquant : "Nous n’étions pas en mesure de faire la loi, et nous avions le sentiment que si nous nous écartions du droit chemin, nous perdrions complètement l’occasion".

Le guitariste a également mentionné que Freddie Mercury, le chanteur légendaire de Queen, ainsi que John Deacon, le bassiste, partageaient ce sentiment de manque dans l’album original. Ce défaut semblait irréparable pour eux jusqu'à cette opportunité de réédition.

Brian May a tenu à saluer le travail de Roy Thomas Baker, leur producteur à l’époque, qui a dû jongler entre les exigences du groupe, jeunes musiciens talentueux et plein d'espoir, et celles de Trident Audio Productions, la société de gestion :

"Roy Thomas Baker a fait un excellent travail dans ces circonstances, mais il était coincé entre nous, jeunes espoirs, et cette société de gestion qui nous considérait comme une boîte de conserve".

Avec cette réédition de "Queen I", Brian May offre aux fans une nouvelle expérience sonore, se rapprochant au plus près de ce qu’ils avait toujours rêvé de créer, malgré les contraintes des débuts. Un projet à découvrir pour tous les amateurs de rock et de légendes musicales.