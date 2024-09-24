"Pas de vrais fans" : Liam Gallagher s'en prend violemment à ses détracteurs

Une performance vivement critiquée

Quand Liam Gallagher est en colère, il ne prend pas de pincettes pour l'exprimer. Invité sur la scène de la Wembley Arena de Londres pour performer avant le combat de boxe qui opposait Anthony Joshua et Daniel Dubois le samedi 21 septembre, le chanteur, venu en solo, a chanté trois titres iconiques d'Oasis : Rock 'n' Roll Star, Supersonic et Cigarettes & Alcohol.

Malheureusement, sa performance n'a pas vraiment convaincu le public, et certains spectateurs n'ont pas hésité à exprimer leur ressenti, critiquant violemment les aptitudes vocales de Liam sur le réseau social X. Beaucoup moqué, certains internautes s'en sont même pris directement aux fans, suggérant qu'ils s'étaient gentiment faits avoir : "Tous ces idiots qui ont payé des milliers pour des billets d’Oasis l’année prochaine. Liam Gallagher est nul à Wembley ce soir. Bon courage, les pigeons.”

Good job Liam Gallagher sold those tickets early doors! — Rob Palmer (@robbopalmer) September 21, 2024

Le commentateur sportif Rob Palmer a ironisé : “Heureusement que Liam Gallagher a vendu ses billets à l’avance !”

Liam Gallagher, toujours aussi direct

La réaction de Liam Gallagher ne s'est pas faite attendre. Connu pour ses coups de colère et ses réponses acerbes, le chanteur n'a pas tardé à répliquer, et sans prendre de pincettes.

To all those SHITCUNTS who were crying about my ANGELIC TONES last night you ain’t real fans your just IMPOSTERS and if you do have tickets you wanna get rid off I’ll gladly take them off your hands we don’t want the likes of you at our concerts nxt year any way LFUCKING — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 22, 2024

Traduction : À toutes les ordures qui chouinaient à propos de mes performances angéliques hier soir, vous n’êtes pas de vrais fans, vous n’êtes que des imposteurs. Et si vous avez des billets, je les prends volontiers, on ne veut pas de vous à nos concerts l’année prochaine de toute façon. P**tain.

Fidèle à lui-même, le chanteur n’a laissé aucune place à la retenue, balayant les critiques avec son ton cinglant habituel. Le chanteur en a aussi profité pour faire une mise au point concernant cette même performance. Lors d'un échange de questions-réponses avec ses fans, il a expliqué que sur scène, il avait beaucoup de mal à entendre le son des guitares, ce qui l'aurait gêné dans sa performance.

Malgré les critiques, Liam Gallagher reste fidèle à lui-même, une rockstar indomptable qui se moque de lisser son image pour faire plaisir à ses fans, en espérant que cela ne lui porte pas préjudice pour son grand retour sur scène avec Oasis…