C'est officiel : The Cure annonce son grand retour avec des cartes postales

Les fans plus que jamais au rendez-vous

Ils sont de retour ! Quasiment 16 ans après la sortie de leur dernier album, 4:13 Dream, sorti en 2008, le groupe de rock mené par Robert Smith revient en force, et on peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié ! Depuis le mois d'août, date à laquelle The Cure avait annoncé la sortie d'un single caritatif vendu jusqu'à écoulement des stocks, les fans étaient en ébullition, fantasmant le grand retour du groupe.

Et puis, les 9 et 10 septembre 2024, les plus attentifs ont pu observer un véritable changement s'opérer sur les réseaux sociaux du groupe. Changement de photo de profil, mise à jour du site officiel et nouveaux posts sur les réseaux sociaux, tant d'indices qui ont mis la puce à l'oreille aux fans de The Cure, convaincus du futur come-back du groupe. Le guitariste Reeves Gabrels a remis de l'huile sur le feu en repartageant le site internet du groupe et en encourageant les fans de la première heure à s'inscrire à la liste de diffusion.

L'art du suspens

A l'inverse des grandes annonces faites avec les moyens modernes technologiques, The Cure s'est tournée vers une méthode plus nostalgique : en effet, ils ont envoyé des cartes postales noires aux membres de leur fan-club, avec plusieurs indices clés. D'abord, I XI-MMXXIV, qui, en chiffres romains, voudrait dire le 1er novembre 2024, date supposée de la sortie du prochain album.

Ensuite, les fans pouvaient lire “Songs of a lost world” en lettres dispersées, un nom loin d'être anodin puisqu'en 2022, Robert Smith avait déjà teasé un projet de nouvel album, intitulé… “Songs Of A Lost World”. De quoi tenir en haleine les fans jusqu'au 1er novembre….