Road To Diary : le documentaire sur Bruce Springsteen sort très bientôt !

Un documentaire en toute intimité

Décidemment, Disney+ se la joue très rock'n roll cette année. Après l'annonce d'un documentaire qui retrace la carrière palpitante d'Elton John, un autre sur l'origine du groupe Bon Jovi, dont le leader, Jon Bon Jovi, est connu pour son profond humanisme, voilà que le studio aux grandes oreilles propose un film sur le Boss, aka Bruce Springsteen.

Disponible sur la plateforme le 25 octobre 2024, “Road Diary : Bruce Springsteen and the E Street Band” plongera dans les coulisses de la dernière tournée mondiale du rockeur, aux côtés de son groupe. Au programme des festivités : images volées lors des balances et des répétitions dans le New Jersey, captures des concerts en live devant des milliers de fans en furie, moments en toute intimité capturés au gré des journées de tournage et, clou du spectacle, des interviews exclusives de Bruce Springsteen.

“Ces conversations suivent de près Springsteen alors qu’il déroule l’histoire qu’il veut raconter avec la setlist de la tournée” - Walt Disney Company

L'expérience de jouer avec le boss

Réalisé par Thom Zinny, compositeur et collaborateur de longue date de Bruce Springsteen, le documentaire va un peu plus loin que les simples backstages d'une tournée mondiale. Pour la toute première fois, les fans de l'artiste pourront (re)découvrir la tournée 2023-2024 sous un angle différent, mais surtout de “connaître les impressions de chaque membre du groupe sur le fait de jouer avec Bruce Springsteen, et la manière dont ils gardent la magie du E Street Band plus puissante que jamais”.

Une autre façon de redécouvrir le Boss à travers un autre chapitre de sa vie, après la sortie de ses mémoires “Born to run”, la série sur Netflix “Springsteen on Broadway”, le film western “Western Stars”, et le film à venir “Nebraska”, où Bruce Springsteen sera incarné par Jeremy Allen White.