Herbie Flowers : le bassiste iconique de Lou Reed et David Bowie est mort

Une disparition qui a touché l'industrie musicale

C'était un homme de l'ombre, qui méritait toute la lumière. Le jeudi 5 septembre, le bassiste britannique Herbie Flowers rendait son dernier souffle, à l'âge de 86 ans. Selon le magazine Variety, ce sont des membres de sa famille qui ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, sans donner plus d'informations sur les causes de son décès.

« Nous l’aimions sous le nom d’Oncle Herbie, mais ses contributions musicales ont probablement aussi touché vos vie. Il a joué de la basse sur de nombreuses chansons de l’âge d’or du Rock » - traduction d'un message de la famille d'Herbie Flowers



Une disparition qui affecte de nombreux mélomanes, à en croire les témoignages de soutien qu'ont a pu lire sur les réseaux sociaux.

"Outre l'incroyable maestria dont il a fait preuve au cours de nombreuses décennies, il était une âme magnifique et un homme très drôle. Il manquera terriblement à beaucoup de monde." - ayant droit de Davd Bowie

Une main de légende

Né en 1938, Herbie Flowers commence la musique dans un contexte singulier : lors de son service militaire à la Royal Air Force. Pendant plus de 9 ans, il pratiquera le tuba, avant de choisir la contrebasse comme second instrument, puis la basse électrique. Sorti de son service militaire, Herbie s'oriente davantage vers le jazz, avant de retourner à son instrument chouchou : la basse électrique, qui lui donnera une solide réputation de musicien de studio. En effet, selon la BBC, Herbie Flowers aurait joué sur plus de 500 enregistrements à la fin des années 70.

Membre de plusieurs groupes, Herbie Flowers se fait surtout connaître pour sa ligne de basse légendaire, celle qu'il a totalement improvisée pour le morceau de Lou Reed, “Walk on the Wild Side”, la seule chanson d'artiste qui est rentrée dans le top 20 aux Etats-Unis. Cette ligne de basse est d'ailleurs tellement populaire, qu'elle a été samplée plus d'une fois, notamment dans les titres Space Oddity de David Bowie, qui était un ami proche d'Herbie Flowers, ou encore dans le morceau Can I Kick It du groupe de rap américain A Tribe Called Quest.