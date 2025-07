La magnifique reprise de Nirvana en jazz !

Si vous êtes un connaisseur de Jazz, vous avez déjà dû entendre parler d'Ulysses Owens Jr. C'est tout simplement un batteur, compositeur et producteur américain reconnu dans le milieu. Ce dernier adore relever des défis. Et quoi de mieux qu'une vidéo sur YouTube pour pouvoir montrer tout l'étendue de son talent ? La chaîne “Musora” qui compte actuellement plus d'un million d'abonnés, a donné le challenge de refaire le son mythique de Nirvana "Heart-Shaped Box" au compositeur de 41 ans avec son groupe “Generation Y”. La particularité ? Aucun membre du groupe (excepté le bassiste) n'avait entendu le morceau. C'est donc tout en improvisation, souvent utilisé dans le Jazz, que le groupe se décide de performer le son mythique du groupe de Kurt Cobain. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est magnifique à entendre.

L'objectif de ce challenge était de transformer un son rock en jazz, et en ayant la liberté totale sur les aspects comme le tempo ou les accords. Après quelques essais, le groupe a réussi à se combiner pour pouvoir réussir sa mission : reprendre ce classique de l'album “In Utero” en jazz.

Ce n'est pas la première fois qu'Ulysse Owens Jr. se met à cet exercice. En effet, sur une chaîne YouTube différente, il s'était mis au défi à jouer un second titre de Nirvana, “In Bloom” sans l'avoir écouté. Et la encore, le résultat est bluffant !