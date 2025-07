Le guitariste Brian May (Queen) a failli perdre son bras

Un accident vasculaire cérébral mineur

Grosse frayeur pour le légendaire guitariste de Queen, Brian May. Dans la nuit de mardi à mercredi 4 septembre, le musicien de 77 ans a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il raconte son expérience médicale malheureuse. Victime d'un AVC mineur, il a eu une paralysie temporaire de son bras gauche. Un moment qui a fait peur à l'artiste, surtout quand on sait que Brian May est loin d'être à la retraite et qu'il a besoin de son bras pour éblouir le public avec ses riffs ! Heureusement, le musicien se veut rassurant.

“Je suis ici pour vous apporter une bonne nouvelle. […] La bonne nouvelle est que je peux encore jouer de la guitare après les événements des derniers jours. […] C’était un peu effrayant, je dois dire ” - Brian May

Un message qui se veut rassurant

Dans sa vidéo, Brian May raconte que l'incident est arrivé “tout d'un coup, sans prévenir”, et qu'il a du réagir rapidement. Très vite, il a rejoint les urgences de l'hôpital de Frimley Park, et a été pris en charge. Une expérience qui semble ne pas avoir miné le moral du guitariste, qu'il commente, non sans humour.

“ C'était un peu effrayant. J'ai reçu les soins et l'attention les plus fantastiques de l'hôpital Frimley ; des lumières bleues clignotaient partout, c'était très excitant. ” - Brian May

Pour autant, celui à qui on doit les accords de “Bohemian Rhapsody” ne veut pas qu'on le prenne en pitié. Dans son message, il prie d'ailleurs ses fans de ne pas lui envoyer de messages pour lui apporter du soutien parce qu'il déteste ça, en précisant qu'il fait déjà bien attention à lui et qu'il écoute attentivement les conseils de ses médecins.

“ Je ne voulais rien dire à ce moment-là parce que je ne voulais pas attirer l’attention. Je ne veux vraiment pas de sympathie – s’il vous plaît, ne faites pas ça, parce que ça encombrerait ma boîte de réception, et je déteste ça. […] Je vais bien et je fais ce qu'on me dit de faire, c'est-à-dire rien. Je suis chez moi, je n'ai pas le droit de sortir, de conduire, de monter dans un avion. Je n'ai pas le droit de trop augmenter ma fréquence cardiaque. Mais ça va ” - Brian May

Un incident qui, on l'espère, n'empêchera pas le guitariste de remonter sur scène en mars 2025 pour le lancement de la tournée européenne de Queen Extravaganza, le groupe officiel qui rend hommage à Queen.