Steve Harris (Iron Maiden) enflamme un terrain de foot en Australie !

Un rockeur en pleine forme

A croire qu'être une légende du rock entretient la santé ! Bassiste iconique du groupe Iron Maiden, Steve Harris s'est illustré le week-end du 31 août, non pas pour ses talents de musicien mais plutôt pour… son jeu de jambes ! Alors que le groupe Iron Maiden était de passage à Perth en Australie pour leur tournée “Future Past Tour”, Steve Harris en a profité pour enfiler ses crampons et rejoindre l'équipe de Stirling Macedonia FC pour un match de charité.

Et on peut dire que le musicien a impressionné ! A 68 ans, l'artiste s'est montré très investi sur le terrain, et a même réussi à marquer deux buts, preuve ultime que l'âge ne fait pas tout dans le sport. Un exploit qui ne surprendra pas les fans du bassiste : Steve Harris n'a jamais caché sa passion pour le football. Supporter de la première heure du club West Ham United du district londonien Newham, le musicien avait raconté en interview qu'il essayait de garder la forme en jouant régulièrement des matchs quand il était en tournée.

Une rencontre au sommet pour une belle cause

Et si le bassiste de 68 ans a pris beaucoup de plaisir lors de cette rencontre amicale, il a aussi fait un geste généreux. En effet, ce match était organisé en hommage à Dylan Tombides, un jeune footballeur de l'équipe décédé brutalement d'un cancer rare des testicules à tout juste 20 ans. L'argent généré par la vente des billets a permis de collecter des fonds pour la fondation DT38, qui fait de la prévention et de la recherche sur ce type de pathologies.

Interrogé par les médias locaux après la rencontre, Steve Harris était ravi d'avoir pu montrer l'étendue de ses talents sportifs.

« J’adore jouer au football, chaque fois que j’en ai l’occasion. Je ne suis plus aussi rapide qu’avant, bien sûr – à mon âge, certainement pas – alors je me suis repositionné au milieu gauche. » - Steve Harris

Une expérience que le club local n'est pas prêt d'oublier, comme en atteste le message publié sur leurs réseaux sociaux.