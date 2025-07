The Smile annonce un joli cadeau à leurs fans

Pas de concerts mais un nouvel album

Bonne nouvelle pour les fans de The Smile ! Alors que le trio formé par Johnny Greenwood, Tom Skinner et Thom Yorke était condamné au repos forcé en raison de l'hospitalisation d'urgence de Johnny Greenwood, The Smile a quand même réussi à redonner le sourire à leurs fans en leur partageant une belle nouvelle. En effet, leur troisième album intitulé Cutouts sortira le 4 octobre prochain. Une année prolifique pour le projet parallèle de Radiohead, puisque c'est déjà leur deuxième album de l'année, après Wall of Eyes, sorti huit mois plus tôt.

Un album plein de nostalgie et de nouveautés

Enregistré à Oxford en Angleterre aux studios Abbey Road, l'album Cutouts proposera dix titres, produits par Samm Petts-Davies. Dans cette sélection, on retrouve des morceaux “souvenirs”, que le trio a chanté à leurs débuts sur scène, comme Eyes and Mouth, Bodies Laughing ou encore Colours Fly, des titres plus récents comme The Slip ou Don't Get Me Started, et des morceaux inédits comme Foreign Spies, dont le groupe a dévoilé le clip très récemment.

Dans l'album, on retrouve aussi des arrangements musicaux, notamment avec des instruments à cordes du London Contemporary Orchestra, et les visuels sont proposés par l'artiste Stanley Donwood, avec qui le leader de Radiohead Thom Yorke travaille depuis longtemps.

Avant d'annoncer officiellement la sortie de l'album, le groupe s'était amusé à distiller des indices sur la future tracklist de Cutouts sur leurs réseaux sociaux, ce qui a permis aux fans de mener l'enquête.

Cutouts, sortie prévue le 4 octobre 2024.