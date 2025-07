Le documentaire "Daytime Revolution" influencera-t-il les élections américaines ?

Retour sur une semaine de légende

Le 9 octobre 2024, un nouveau documentaire, “Daytime Revolution”, présentera l'engagement de John Lennon et sa complice et partenaire Yoko Ono, lors de leur invitation au show télé le plus suivi de l'époque, le Mike Douglas Show. Pendant plus d'une semaine, le duo iconique a joué les présentateurs sur près de 5 jours en 1972, entre débats politique enflammés et concerts improvisés.

Porté par le réalisateur Erik Nelson, ce documentaire retrace les coulisses de ces émissions, le tout monté avec des images d'archives inédites et des interviews. Dans une interview accordée à Rolling Stone, le réalisateur a expliqué ses motivations pour ce projet.

« En février 1972, Yoko Ono et John Lennon ont eu une idée brillante : transformer un talk-show grand public en un “happening” d’art conceptuel en cinq parties, qui présentait la fine fleur de la contre culture politique et musicale. […] Leur co-conspirateur était Mike Douglas, un animateur affable et très convivial, qui a pratiquement donné à John et Yoko les clés de son talk-show, un programme qui atteignait un nombre étonnant de 40 millions de téléspectateurs par jour. » Erik Nelson pour Rolling Stone

Une date de sortie pas choisie au hasard

Initialement, le documentaire est prêt depuis l'automne 2022. Pourtant, Erik Nelson a choisi délibérément de décaler la date de sortie. Pourquoi ? Simplement pour faire un rappel de l'actualité politique, puisqu'au moment de la sortie du documentaire, les Etats-Unis seront à seulement un mois de l'élection présidentielle, qui pourrait être décisive pour l'avenir du pays. Un message fort, que le réalisateur compte partager à ses futurs spectateurs.

« Ce qui est tout aussi étonnant, c’est que la vision de Yoko et John est aussi puissante aujourd’hui qu’elle l’était il y a 52 ans, et que l’élection de 1972, lorsque Richard Nixon a écrasé George McGovern, résonne encore aujourd’hui, en cette année électorale 2024, follement polarisée. » Erik Nelson pour Rolling Stone

Un autre clin d'œil, loin d'être anodin, a conforté Erik Nelson dans le jour de la sortie de son documentaire : le 9 octobre, John Lennon aurait fêté ses 84 ans.