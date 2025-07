Flamme paralympique, Lana Del Rey : Rock en Seine 2024, c'est parti !

La 20ème édition du festival Rock en Seine s’est ouverte ce mercredi 21 août 2024 au Domaine National de Saint-Cloud. Cette année, l'événement se distingue par sa programmation et son lien unique avec les Jeux Paralympiques de Paris.

Une affiche exceptionnelle

La chanteuse américaine Lana Del Rey a ouvert le festival avec un concert exclusif ce mercredi soir. Les 40 000 billets pour cette soirée se sont vendus en un temps record, et les fans n'ont pas hésité à camper devant les portes du festival dès mardi matin.

On se prosterne devant notre reine LANA DEL REY pour son grand retour sur la scène de Rock en Seine après 10 ans 👑🍒 #RES24



C’est ça, l’essence même du mot “ICONIQUE” 🎀



📸 @daidix pic.twitter.com/dzfYZD4qaM — Rock en Seine ~ Jour 2 🤘 (@rockenseine) August 22, 2024

Au cours des cinq jours, le festival accueillera plus de 80 artistes sur ses différentes scènes, avec un mélange de genres musicaux allant de l'électro au rock en passant par l'indie. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Maneskin, The Offspring, Massive Attack, LCD Soundsystem, et PJ Harvey.

Rock en Seine 2024 s'inscrit également dans le cadre des JO. La flamme paralympique fera une apparition sur la grande scène du festival dimanche 25 août, marquant un moment historique pour l'événement.