U2 annonce un tout nouvel EP

Bonne nouvelle pour les fans. L'EP du concert de U2 à Dublin va enfin sortir de façon officielle le 30 août prochain, avec au total 5 morceaux inédits ! Il est d'ores et déjà disponible en précommande .

Tracklist de l'EP :

1. Zoo Station

2. Mysterious Ways

3. Tryin’To Throw Your Arms Around The World

4. Stay (Faraway, So Close !)

5. Love Is Blindness

Le 28 août 1993, U2 réalisait une performance mémorable au RDS de Dublin, ville d'origine du groupe. Une date particulière du ZOO TV Tour pour le groupe, qui l'avait diffusé à la radio, permettant à 700 millions de fans à travers le monde suivre l'évènement en direct. En novembre 2021, dans une interview accordée au magazine RollingStone, David Howell Evans avait évoqué la possibilité d'une tournée anniversaire pour les 30 ans de la tournée mythique du ZOO TV.

“J'adore l'idée et je ne peux pas l'exclure. Je pense que [Zoo TV] est une idée très actuelle. À l'époque, nous étions confrontés à la surcharge et au coup de fouet des cycles d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'existait pas auparavant. C'était la surcharge de la télévision par câble et des centaines et des centaines de chaînes. Et nous étions loin de nous douter que ce n'était que le début de cette avalanche de chaînes… Et donc, oui, je pense que Zoo TV pourrait absolument revenir et être tout aussi pertinent. Nous ne sommes pas encore allés plus loin que ce genre de discussions, mais je ne l'exclurais pas à nouveau. L'équipe [de production] [de cette tournée] est d'ailleurs toujours avec nous. C'est assez amusant.”