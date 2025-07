Geezer Butler de Black Sabbath était un grand fan de nu-metal

Dans une récente interview accordée au site Knotfest, Geezer Butler a révélé qu'il était un grand fan de Slipknot et des artistes de nu-metal dans les années 1990 :

"J’aimais beaucoup le metal à l’époque, et cela influençait aussi ce que j’écrivais. C’était incroyable de voir les nouveaux groupes qui sortaient à l’époque. Et chacun d’entre eux avait une version différente du metal, si on peut classifier ça comme du metal. […] Les groupes qui sortaient étaient vraiment bons et différents. Slipknot est l’un d’entre eux, évidemment. C’était génial".

Le bassiste a également cité le nom de “Fear Factory”, qu'il décrit comme source d'inspiration :

"J’aimais beaucoup Fear Factory à l’époque et j’écrivais tous ces trucs qui étaient trop lourds pour Sabbath ou Ozzy. Pedro [Howse, guitariste], mon neveu, avait un groupe appelé Crazy Angel, un groupe ultra-thrash. Quand lui et moi avons commencé à écrire ensemble, le résultat a été ultra lourd, et je n’étais pas limité dans le choix des paroles à écrire. Une grande partie de l’album parle de science-fiction – un peu comme ce qui se passe aujourd’hui avec l’IA et tout le reste".

On y apprend notamment que le cofondateur de Black Sabbath s'intéresse peu aux nouveaux artistes de metal.