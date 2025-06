Mötley Crüe : Nikki Sixx envisage des avatars après la mort des membres du groupe

Nikki Sixx de Mötley Crüe envisage que le groupe puisse continuer sous forme d'avatars même après la mort des membres de la formation. Il a dit quelques mots à ce sujet il y a peu lors d'une interview avec Rockklassike. Sixx a révélé qu'il était ouvert à l'idée, soulignant la longévité potentielle que cette technologie pourrait offrir à l'héritage du groupe. Selon lui, le groupe de heavy metal explorerait la possibilité d'utiliser des avatars pour se remplacer lors de futurs concerts, suite à une annonce similaire de KISS.

“Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Nous avons fait quelques trucs avec les hologrammes il y a des années avant que la technologie ne soit vraiment développée. À un moment donné, nous ne serons plus là. Je veux dire, je ne veux pas être une Debbie Downer, mais ça n’arrivera tout simplement pas. Et c'est formidable pour votre groupe, ou quoi que ce soit que vous faites, de pouvoir avancer pendant des générations et des générations. Alors je pense que lorsque le moment sera venu, mettez-nous dans un cercueil et lancez ces avatars !"

À mesure que l’industrie musicale évolue, l’utilisation d’avatars et d’hologrammes pourrait devenir plus répandue, même si la manière dont les fans réagiront à de tels remplacements numériques par rapport aux performances live traditionnelles reste incertaine. Et le débat autour de l’authenticité et de l’expérience des concerts en direct se poursuivra également, notamment avec l’essor de l’IA dans la musique.

On verra comment seront reçus les avatars de Kiss alors quie ceux d'Abba font venir les gens dans les salles. Les Rolling Stones y pensent mais les Who sont contre, comme Brian May pour Queen et Freddie Mercury.

Cela devrait pourtant être une solution possible dans l'avenir…