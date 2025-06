AC/DC reçoit seize certifications d'un coup dont un single de diamant !

Alors qu’il naît dans les années 70, AC/DC reste un véritable phénomène aujourd’hui. La troupe d’Angus Young, actuellement en tournée, vient d’obtenir non pas une, mais plusieurs certifications en une journée. L’une d’entre elles concerne notamment l’album phare du groupe : "Back In Black".

Alors qu’ils traversent actuellement l’Europe, Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Cliff Williams et Phil Rudd font des miracles. Les membres d’AC/DC ont reçu une très belle nouvelle le 8 juillet dernier. La Recording Industry Association of America, soit l’équivalent du SNEP en France a dévoilé que le groupe a obtenu plusieurs certifications le même jour. La première et la plus emblématique va pour "Back In Black", sixième album d’AC/DC et le premier aux côtés de Brian Johnson qui remplace le défunt Bon Scott. 44 ans après sa sortie en 1980, ce disque mythique vient ainsi d’être certifié disque 26 fois disque de platine, confirmant sa place d’album le vendu du groupe et le plus vendu de tous les temps derrière un certain Michael Jackson et son incroyable "Thriller".

Mais ce n’est pas tout. AC/DC obtient d’autres certifications concernant des albums et des singles. Ainsi, “The Razors Edge” est certifié six fois disque de platine, "Highway to Hell" est lui certifié huit fois disque de platine tandis que "High Voltage" est certifié quatre fois disque de platine et “Dirty Deed Done Dirt Cheep” sept fois disque de platine. Les singles “T.N.T.”, “It’s a Long Way To The Top”, “Shoot To Thrill” et “Hells Bells” obtiennent également des certifications. En tout, AC/DC en aura obtenu seize, dont un single de diamant pour “Thunderstruck”, titre phare de la discographie du groupe de rock. Il sera d’ailleurs en concert à Paris à l’Hippodrome de Longchamp le 13 août prochain.