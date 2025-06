Jake Bugg annonce un nouvel album

Jake Bugg a annoncé un nouvel album, “A Modern Day Distraction” attendu pour le 20 septembre prochain, dont il vient de publier un extrait, le titre “All Kinds Of People” dont il a déclaré dans un communiqué qu'il traitait du thème des combats auxquels on doit faire face au cours de notre vie.

Dans ce même communiqué, l'artiste a aussi expliqué comment était né cet album.

"Il est né de la frustration engendrée par les inégalités sociales et vise à mettre en lumière les injustices dont ont été victimes la famille et les amis avec lesquels il a grandi au fil des ans. Les gens pourraient dire "Qu’est-ce que tu en sais ?" ou "Tiens-toi en à la musique". J’ai un peu d’argent, mais nous connaissons tous les gens que cela affecte. J’ai simplement écrit cet album parce que c’est ce que je ressentais. Cela m’énerve – surtout dans un pays comme le nôtre où nous avons les moyens et les fonds nécessaires pour prendre soin des personnes qui souffrent le plus… et nous choisissons de ne rien faire."