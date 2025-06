Coldplay : découvrez le nouveau clip du groupe en langue des signes

Coldplay n'a pas quitté la scène depuis quasiment deux ans maintenant ! Leur longue tournée, commencée en 2022, n'est toujours pas terminée. Ils étaient d'ailleurs sur la scène du festival Glastonbury la semaine dernière, avec une petite surprise pour les fans : la venue de Michael J. Fox sur scène. Mais les musiciens sont déjà tournés vers le futur, et viennent d'ailleurs de dévoiler le clip d'un des morceaux de leur futur album, “Moon Music”, qui arrive en octobre.

Le titre, c'est “feelslikeimfallinginlove”, un single sorti le 21 juin qui a donc aujourd'hui droit à son clip. Une vidéo un peu spéciale, réalisée par Ben Mor, qui était déjà aux manettes pour le clip “Hymn for the weekend” de Beyoncé. Le clip est quasi-entièrement en noir et blanc et met en scène Natasha Ofili, en train d'interpréter la chanson en langage des signes.

On voit également dans la vidéo des personnes atteintes de surdité, membres de la section de langue des signes vénézuélienne du Coro de Manos Blancas. On imagine qu'ainsi, Coldplay espère que le message comporté dans leurs chansons sera mieux compris et ils ont fait le bon choix : l'émotion est palpable et pour ceux qui comprennent les différentes langues des signes, on imagine que ça doit être plutôt clair. On a hâte de voir ce que les artistes nous prévoient pour la suite.