Slipknot : de la nouvelle musique arrive bientôt !

Les fans de Slipknot ont de quoi se réjouir. Dans un entretien accordé au magazine Revolver le 25 juin dernier, M. Shawn “Clown” Crahan (percussionniste), Jim Root (guitariste) et Corey Taylor (chanteur) ont déclaré qu'ils dévoileront très prochainement de la nouvelle musique :

Une bonne nouvelle pour les fans, qui attendent avec impatience le nouvel album “Look Outside Your Window”, dont la date de sortie ne cesse d'être retardée. Enregistré pendant les sessions de “All Hope is Gone” en 2008, ce projet rend hommage au défunt bassiste Paul Gray. Un opus très particulier, comme l'explique Clown :

“Il s’est passé beaucoup de choses pendant les sessions de All Hope Is Gone, et tout cela se retrouve dans les paroles. Je ne sais pas ce que les gens retiendront ou comprendront, mais je sais très bien de quoi il s’agit. L’album est terminé depuis longtemps mais le monde ne cesse de changer, tout comme mes sentiments à l’égard de l’art. C’était une période très émotionnelle, et toutes ces émotions ont été prises en compte pour créer cet album. Cet album est intemporel ; je peux l’écouter aujourd’hui et ressentir les mêmes choses qu’à l’époque, tout en étant encore plus touché aujourd’hui qu’à l’époque. C’est une belle œuvre, et je persiste à dire que l’attente en vaudra la peine".