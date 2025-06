Kris Novoselic candidate aux présidentielles américaines

Récemment, Alice Cooper a annoncé sa candidature aux présidentielles américaines. C'est désormais au tour de Kris Novoselic, qui vient de démarrer sa campagne à Washington dans le parti "The Bona Fide Band", dont il est le président. Un tout nouveau groupe créé avec Mark Pickerel, membre des Screaming Trees. Afin de remplir les conditions qui permettent au parti d'être reconnu par l'État, les deucx musiciens donneront des concerts en guise de conventions.

“Il faut obtenir 1 000 signatures valides pour être considéré comme un parti de bonne foi, donc ces concerts sont en fait des conventions politiques, mais il n'y aura pratiquement pas de discours sur scène. Nous n'allons pas monter sur scène et assommer les gens avec un tas de rhétorique. En gros, signez la pétition si vous voulez voir un nouveau parti dans l'État de Washington. A ce stade, les règles stipulent que nous devons avoir un ticket présidentiel. Nous sommes déterminés à ne pas figurer sur le bulletin de vote de 2024 et, en cas de litige, nous avons tout prévu."

En 2020, Krist Novoselic, s'était retrouvé en pleine polémique, après avoir soutenu Trump.

"Wow!!! Je sais que beaucoup d’entre vous ne le supportent pas, ceci dit, Trump a été très bon lors de son discours (…) Je suis d’accord, le président ne devrait pas déployer l’armée dans le pays – et légalement il ne devrait pas être en mesure de le faire de toute façon – néanmoins, le ton de ce discours était fort et direct. La plupart des Américains veulent la paix dans leurs communautés et le président Trump a été le reflet de ce désir (…) Peu importe les détails juridiques que peu de gens comprennent – Trump a dit qu’il mettrait fin à la violence, et cela parle à beaucoup de personnes."