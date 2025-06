Prince : sa soeur Tyka Nelson révèle leurs derniers échanges

La soeur de Prince, Tyka Nelson, a donné une interview au Star Tribune dans laquelle elle explique la teneur des derniers échanges qu'elle a eu avec son frère. C'était deux jours après l'hospitalisation de ce dernier alors qu'il venait d'annuler sa tournée Piano & A Microphone pour raisons de santé. Elle s'est rendue à l'hôpital mais l'artiste ne souhaitait pas vraiment parler de sa santé mais plutôt de choses et d'autres. Elle se souvient de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là.

“À plusieurs reprises, je lui ai demandé comment il allait vraiment. Il ne s'est pas étendu sur le sujet. Cela me dérangeait, et il le savait... mais c'est tout ce qu'il voulait me dire."

Elle constate tout de même que Prince a perdu du poids mais qu'il ne souhaitait clairement pas aborder le sujet.

Finalement, ils se sont parlé une dernière fois au téléphone quelques jours plus tard.

"Il continuait à éviter mes questions, ça me rendait dingue. J’espérais vraiment qu’il me parle mais il changeait de sujet, faisant une plaisanterie, et me faisant rire avec lui. Il m’a aussi demandé de trouver plus d’informations sur notre famille, mais sans me dire pourquoi. Il voulait le numéro de Sharon. Mais je n’ai jamais su pourquoi.”