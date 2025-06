The Offspring dévoilent un tout nouveau single

The Offspring s'apprête à sortir un nouvel opus le 11 octobre prochain. Intitulé SUPERCHARGED, le projet marque le grand retour du groupe de punk américain, qui n'avait pas sorti d'album depuis 2021. Pour l'occasion, le groupe signé chez Universal Music a dévoilé un tout nouveau morceau : “Make It All Right”.

Une chanson avec un message fort, qui leur tient particulièrement à coeur, comme le révèle Dexter Holland dans un communiqué de presse :

“Notre single ‘Make It All Right’ parle des personnes qui nous aident à nous sentir forts lorsque nous sommes au plus bas – nos amis qui nous aident à nous sentir bien. J’ai l’impression que c’est le meilleur son que nous ayons jamais eu.”

Un morceau qui s'aligne parfaitement avec l'album à venir, réalisé en collaboration avec le célèbre producteur Bob Rock (derrière les plus grands titres de Metallica) :

“Nous voulions que ce disque ait une énergie pure – du début à la fin ! C’est pourquoi nous l’avons appelé SUPERCHARGED. De l’apogée de nos aspirations à la profondeur de nos luttes, nous parlons de tout cela sur cet album… d’une manière qui célèbre la vie que nous partageons et où nous en sommes aujourd’hui. Cela fait des mois que l’on se délecte et que l’on se tape la tête sur cet album ! Et nous avons hâte que vous l’entendiez !"

Nous aussi on a hâte ! Vivement octobre 2024.