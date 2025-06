AC/DC : des extraits de leur concert à Séville disponibles sur Youtube

Pas de repos pour AC/DC ! Les pionniers du hard rock ont lancé le top départ pour leur tournée, le 17 mai dernier, par un concert en Allemagne bien mouvementé comme on les aime. Une tournée qui continue d'ailleurs pendant encore de longues semaines, et qui a vu les rockeurs passer par Séville pour deux dates. L'une des deux a d'ailleurs déjà eu lieu, le 29 mai, et des extraits du concert sont déjà disponibles sur Youtube !

Des extraits dont al qualité devrait convaincre même les fans les plus exigeants, puisque c'est l'entreprise Europa Press Andalucia qui s'est chargée de capturer et monter plusieurs moments forts du concert. Notamment l'instant où AC/DC décide de jouer un de leurs titres phares, “If You Want Blood (You've got it)”, devant un stade de La Cartuja complètement conquis.

Une prestation rythmée par les nombreuses pitreries de Angus Young, jamais le dernier quand il s'agit de mettre la bonne ambiance sur scène. C'était aussi l'occasion pour les fans espagnols de découvrir comment AC/DC avec son nouvel effectif, puisqu'ils ont récemment accueilli Matt Laugh à la batterie ainsi que Chris Chaney à la batterie. Un concert mémorable, dans une ambiance vraiment électrique, on a hâte de voir ce qu'ils préparent pour la suite de la tournée !