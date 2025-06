Coldplay : Chris Martin escorte une fan porteuse de handicap à son concert

C'est un très beau geste qui témoigne une nouvelle fois de la simplicité et la gentillesse de Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay. Ce dimanche 26 mai se déroulait à Luton (au Royaume-Uni) l'édition 2024 du “Radio's 1's Big Weekend”. Organisé par la BBC, le festival comptait notamment dans sa programmation le groupe britannique Coldplay.

Le quatuor, actuellement en tournée internationale pour leur album “Music of the Sphere”, a délivré une superbe performance, devant des fans conquis. Parmi eux se trouvait Saundra Glenn, 64 ans. Souffrant d'un handicap, la festivalière à mobilité réduite a eu du mal à se rendre à l'évènement. Passant au même moment en voiture, Chris Martin lui a alors proposé de la déposer en voiture à l'entrée des artistes, afin de lui faciliter l'accès. Les deux ont même pu discuter dans la voiture. Un moment dont se remémore très bien Sandra, qui a souhaité le partager sur les réseaux sociaux :

"Ce moment où Chris Martin m’a vue avoir du mal à marcher, a fait arrêter sa voiture et m’a emmenée. C’est incroyable. Je n’arrive pas à croire que c’est arrivé. Quelle chouette personne. Nous avons aussi eu une belle discussion. Il se rend compte de ce que c’est d’avoir un handicap, c’est une personne si gentille"."

Et le chanteur aurait pu s'arrêter là mais ça n'a pas été le cas. Une fois arrivés dans les backstages, le leader du groupe de pop rock s'est assuré qu'une voiturette de golf puisse emmener la femme atteinte d'arthrose et souffrant d'une hanche droite fragile jusqu'au concert.

Au-delà de ce simple geste, Coldplay a d'ailleurs pris un véritable engagement avec sa récente tournée, en essayant de rendre chaque salle la plus accessible et la plus inclusive possible, notamment pour leurs fans sourds et malentendants. Respect.