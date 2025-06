Paul McCartney remet un prix à Bruce Springsteen

Ce 23 mai se tenait les Ivor Novello Awards, une cérémonie qui récompense les auteurs et compositeurs pour leurs projets musicaux et leur talent depuis 1956. En plus de figurer parmi de très grands noms de la musique tes que Sting ou Amy Winehouse, les lauréats de cette prestigieuse remise de prix se voient décerner l'emblématique statuette Ivor Novello.

Un honneur qu'a eu Bruce Springsteen jeudi dernier, lors de l'édition 2024 de la cérémonie, qui se déroulait à Grosvenor House à Londres. The Boss a en effet reçu la plus haute récompense de la cérémonie, le prix Fellow, suivant les traces d'illustres artistes tels que Kate Bush, Elton John, ou encore Annie Lennox. Le prix lui a été remis par son ami de longue date Paul McCartney, qui avait reçu la même récompense 20 ans auparavant. Lors de son discours, l'ex-membre des Beatles en a profité pour se moquer de son ami :

“Comme les concerts de Bruce, je vais être bref”. Il ne pouvait pas penser à un lauréat plus approprié, à l'exception peut-être de Bob Dylan, ou Paul Simon, ou Billy Joel, ou Beyoncé, ou Taylor Swift. La liste est longue. On le considère comme un travailleur américain, mais il admet qu'il n'a jamais travaillé de sa vie."

Un discours qui témoigne une nouvelle fois de la belle complicité entre les deux artistes, qui se sont par la suite enlacés. Ça fait plaisir à voir.