Motörhead non retenu pour le Hall Of Fame, "honteux" d'après James Hetfield

Comme chaque année, la liste des nouveaux intronisés au Rock'n'Rock Hall Of Fame, ce fameux monument qui célèbre les figures légendaires de la musique, n'en fini plus de créer des discordes. 2024 ne fait pas exception à la règle : Motörhead, le célèbre groupe de metal américain dirigé par Lemmy Kilmister, n'est toujours pas rentré dans le panthéon du rock. Au grand dam de James Hetfiled, qui a d'ailleurs fait part de sa colère après cette décision.

“La personne qui a le style de vie le plus Rock and Roll de cette planète n’est pas au Rock and Roll Hall of Fame, ce qui est une honte, une farce. C’est un manque de respect pour le rock and roll. Ce tatouage est donc un hommage que je lui rends”, a expliqué le chanteur en faisant allusion à son nouveau tatouage fait sur son majeur avec les cendres de son ami et idole Lemmy Kilmister.

James Hetfield, le chanteur de Metallica, n'a jamais caché son admiration pour celui qu'il considère comme un modèle, il a d'ailleurs déclaré plusieurs fois en interview à quel point la musique de Motörhead et de Lemmy avait influencé Metallica en tant que groupe. On comprend mieux pourquoi l'artiste est énervé par ce manque de respect des institutions du rock pour celui qui était un véritable pionnier dans son style.