Guns N'Roses : Slash affirme qu'un album est bien en préparation

Slash est un homme plutôt occupé en ce moment, on le voit partout. Avec Ryan Gosloing aux Oscars, avec Demi Lovato, Brian Johnson ou Chris Stapleton en studio pour faire de nouveaux morceaux, avec Gibson en train de sortir des guitares collector, bref, partout. Mais on va aussi bientôt le retrouver en compagnie du groupe cultissime Guns N'Roses, qui s'apprête bel et bien à ressortir un nouvel album.

C'était une rumeur qui s'était répandue comme une traînée de poudre parmi les fans de rock sur Internet. Alors que Guns N'Roses n'avait pas sorti d'album depuis “Chinese Democracy” en 2008, la rumeur paraissait bien fantaisiste mais elle a pourtant été confirmée par Slash lui-même. Le guitariste s'est confié au Daily Star lors d'une interview, pendant laquelle on lui a demandé pourquoi Guns N'Roses ne l'avait pas aidé sur son dernier projet solo, ce à quoi il a répondu : “Guns N’ Roses essaient de faire leur propre album et je travaille avec eux à ce titre, mais personne d’autre n’a été impliqué”.

Une phrase qui a suffit à mettre le feu aux poudres chez les fans, puisque Slash s'est beaucoup impliqué pour faire revivre le groupe ces dernières années depuis 2016, mais que ça n'avait jamais abouti sur un album concret. Cette fois c'est visiblement la bonne et on a hâte de voir ce que Guns N'Roses nous prépare !