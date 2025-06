Nick Cave : le making-of de son prochain album est disponible !

Nick Cave & The Bad Seeds sortiront leur dix-huitième album le 30 août prochain, “Wild God”. À cette occasion, Megan Cullen a réalisé le making-of de la conception de ce projet tant attendu aux studios Miraval, dans le sud de la France, avec Colin Greenwood de Radiohead. La première partie de ce film, découpé en trois, est disponible. On y voit Nick Cave au travail, appliqué, "On doit juste faire ça bien, ok ? Ne pas tout foutre en l'air au dernier moment. C'est l'une des choses que l'on trouvait bien ? On dirait qu'un fou est entré là-dedans".

Pour ce qui est de l'album en lui-même, dix titres inédites sont prévus. Nick Cave s'est exprimé sur le projet récemment.