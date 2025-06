Ghost : on connaît le titre et la date de sortie du film

Ghost a enfin dévoilé le titre mais aussi la date de sortie de son film qu'il avait teasé il y a quelques semaines. “Rite Here Rite Now” soritra les 20 et 22 juin prochains dans le monde entier. Le long-métrage est basé sur les deux nuits de concert du groupe au Forum en Californie, l'année passée. Le deuxième show avait même banni les téléphones portables de la salle pour ne rien divulgâcher à tous les fans non-présents à l'un de ces spectacles.

Tobias Forge, le leader du groupe se souvient de ses deux soirées mémorables.

Dans un communiqué de presse, Tobias raconte la genèse du projet et livre le secrets de sa création.

"Il y a plus de dix ans, lorsque Ghost a été signé chez Loma Vista, Tom Whalley [propriétaire et PDG] a demandé quelle était l’histoire du groupe. Il pensait qu’il était essentiel de raconter une histoire afin de susciter l’intérêt des nouveaux fans. J’ai répondu qu’étant donné que nous étions un nouveau "bébé" groupe et, plus important encore, un bébé groupe ANONYME, il n’y avait pas vraiment d’histoire convaincante à raconter. Pas encore en tout cas. Mais je lui ai dit que s’il voulait une histoire, je pourrais en inventer une. Ce film est le fruit de cette conversation".