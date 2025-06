Pearl Jam dévoile ses nouveaux morceaux en live

Cela ne fait que quelques jours que le nouvel album de Pearl Jam, “Dark Matter”, est sorti. Pour en faire la promotion, le groupe a été invité dans l'émission d'Howard Stern, “The Howard Stern Show”. Ils ont partagé des anecdotes et les dessous de leur processus créatif mais surtout, surtout, ils ont joué pour la première fois en live des morceaux de leur nouvel album comme “Scared of Fear” ou "Running". Pour faire plaisir au public, ils ont aussi performé des classiques comme "Daughter" et "Yellow Ledbetter".

Produit par Andrew Watt, lui-même lauréat de plusieurs Grammy Awards, "Dark Matter" est le premier album du groupe depuis "Gigaton", sorti en 2020. Le communiqué de presse qui annonçait la sortie de l'album nous a permis d'en apprendre plus sur sa conception. Notamment via les voix de Jeff Ament et Eddie Vedder remerciant largement leur producteur.