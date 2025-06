Pink Floyd : David Gilmour annonce son premier album depuis neuf ans !

Attention événement : David Gilmour, illustre membre du groupe Pink Floyd a annoncé son retour avec “Luck And Strange”, son premier album en près d'une décennie. Celui-ci est attendu pour le 6 septembre prochain. Le premier extrait, “The Piper's Call” est déjà disponible.

Dans un communiqué publié par Sony Music, la maison de disques de David Gilmour, on apprend ainsi que ce disque été enregistré entre Brighton et à Londres sur une période de cinq mois et qu'il s'est associé à Charlie Andrew pour la production. Le musicien déclare d'ailleurs à propos de cette collaboration :

"Nous avons invité Charlie à la maison, il est venu écouter quelques démos et a dit des choses comme "Pourquoi faut-il qu’il y ait un solo de guitare à cet endroit ? Certaines d’entre elles ne peuvent-elles pas s’arrêter tout simplement ?" Il fait preuve d’un manque de connaissance ou de respect extraordinaire pour ce passé qui est le mien. Il est très direct et ne se laisse pas impressionner, et j’adore ça. C’est très bien pour moi, car la dernière chose que l’on souhaite, c’est que les gens s’en remettent à vous."

La plupart des paroles ont été écrites par son épouse, Polly Samson, avec qui il collabore depuis près de 30 ans. Dans le même communiqué, elle s'est confiée sur les thèmes qu'ils avaient choisi :

"C’est écrit du point de vue de l’âge ; la mortalité est une constante".

Gilmour ajoute : "Nous avons passé beaucoup de temps pendant et après le confinement à parler et à penser à ce genre de choses".

Découvrez le tracklisting complet de “Luck And Strange” :

01. Black Cat

02. Luck and Strange

03. The Piper’s Call

04. A Single Spark

05. Vita Brevis

06. Between Two Points – with Romany Gilmour

07. Dark and Velvet Nights

08. Sings

09. Scattered

Pistes bonus :

Yes, I Have Ghosts

Luck and Strange (Original Barn Jam)