Slipknot : un spectacle intime surprise avant leur premier vrai concert de l’année

Alors que la première performance du groupe cette année devait se dérouler lors du festival “Sick New World” de Las Vegas le 27 avril prochain, les fans auront le droit à un concert intime inédit, ce jeudi 25 avril. Cette performance exclusive aura lieu dans la salle du “Pappy + Harriet’s”, à Pioneertown, en Californie. Les billets, disponibles pour seulement 9 dollars l’unité, se sont vendus comme des petits pains.

Slipknot sera d’ailleurs de passage à Paris le 12 décembre prochain, lors de la tournée européenne en l’occasion de leur 25ème anniversaire. Le percussionniste Shawn “Clown” Crahan déclarait :

“Cela fait 25 ans que nous avons joué pour la première fois sur le continent, et nous sommes toujours revenus depuis. Les souvenirs que j’ai gardés de toutes ces années ont changé ma vie, et nous sommes prêts à en créer d’autres. Je suis très enthousiaste à l’idée de présenter notre tournée d’anniversaire des 25 ans en Europe et au Royaume-Uni. Préparez-vous à une énergie que vous n’avez jamais connue auparavant. Ça arrive !”