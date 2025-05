Deep Purple fait tourner la tête de ses fans

Deep Purple joue avec le coeur de ses fans. Le groupe vient tout juste de publier une vidéo mystique sur sa page Facebook. Une mise en scène de seize secondes avec une batterie et un piano sur une scène devant un mur blanc sur lequel se dévoile petit à petit une gigantesque équation. À la fin de la vidéo, les rockeurs apparaissent furtivement et l'on devine la silhouette de Simon McBride, nouveau guitariste du groupe.

Mais ce qui a plus particulièrement attiré notre attention en tant que français, en attendant de résoudre les énigmes des rockeurs, c'est l'annonce du passage du groupe sur notre territoire. En effet, Deep Purple se produira sur la scène du Zénith de Paris le 1er novembre 2024. Un véritable événement pour les fans du groupe qui n'était pas venu en France depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, les légendes du rock ne vont pas s'arrêter là et vont donner plusieurs concerts un peu partout en France, pendant toute cette fin d'année.

En effet, Deep Purple passera également à Nancy, Toulouse, Tilloloy, Cognac, Gignac en Quecy et aussi Orange. En tout, on aura donc 7 dates en France pendant lesquelles vous pourrez admirer les pionniers du hard rock sur scène. On n'a pas plus d'informations concernant les show, si ce n'est que c'est la première partie de leurs concerts sera assurée par le groupe américain Jefferson Starship (ex Jefferson Airplane).