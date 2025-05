Green Day : leur classique, “Dookie” intègre la Bibliothèque du Congrès américain

Depuis 2000, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis ajoute chaque année 25 enregistrements à son National Recording Registry, choisis pour leur importance culturelle, historique ou esthétique. La sélection de cette année, annoncée le mardi 16 avril, est particulièrement variée et illustre la diversité de la musique qui a marqué la société. Parmi les œuvres choisies figurent "Arrival" d'ABBA, le puissant "Ready to Die" de The Notorious B.I.G., et "Dookie" de Green Day, un album emblématique du rock qui a non seulement été certifié disque de diamant au Canada et aux États-Unis, mais aussi disque d'or dans plus de 19 pays.

Say whaaattttt? Dookie has been inducted into the National Recording Registry at the Library of Congress!! What an honor! 🤯🤘🏼 #NatRecRegistry pic.twitter.com/trxJBwFr3K — Green Day (@GreenDay) April 16, 2024

Retrouvez la liste de la sélection complète de cette année :

Lt. James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry Band – “Clarinet Marmalade” (1919)

Viola Turpeinen and John Rosendahl – “Kauhavan Polkka” (1928)

Wisconsin Folksong Collection (1937-1946)

Benny Goodman Sextet with Charlie Christian – “Rose Room” (1939)

Gene Autry – “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” (1949)

Patti Page – “Tennessee Waltz” (1950)

Jackie Brenston and His Delta Cats – “Rocket ‘88’” (1951)

Perry Como – “Catch a Falling Star” /” Magic Moments” (1957)

Johnny Mathis – “Chances Are” (1957)

Lee Morgan – The Sidewinder (1964)

Jefferson Airplane – Surrealistic Pillow (1967)

Bill Withers – “Ain’t No Sunshine” (1971)

Lily Tomlin – This Is a Recording (1971)

J.D. Crowe & the New South – J.D. Crowe & the New South (1975)

ABBA – Arrival (1976)

Héctor Lavoe – “El Cantante” (1978)

The Cars – The Cars (1978)

Blondie – Parallel Lines (1978)

Doug E. Fresh and Slick Rick (MC Ricky D) – “La-Di-Da-Di” (1988)

Bobby McFerrin – “Don’t Worry, Be Happy” (1988)

Juan Gabriel – “Amor Eterno” (1990)

Kronos Quartet – Pieces of Africa (1992)

Green Day – Dookie (1994)

The Notorious B.I.G. – Ready to Die (1994)

The Chicks – Wide Open Spaces (1998)