Amy Winehouse : nouvelle version pour le clip de "Tears Dry On Their Own"

Amy Winehouse est au coeur de l'actualité cette semaine puisque le film sur sa vie, le biopic "Back to Black", vient de sortir en Angleterre. Pour les français, il nous faudra patienter encore quelques jours avant la sortie du film sur notre territoire, prévue pour le 24 avril. Si la critique a été plutôt dure avec l’œuvre outre-manche, l'aura de la chanteuse reste toujours intact et la fascination autour de celle qui est une des dernières "divas" de la musique n'a pas faibli.





Probablement pour profiter de l'émulation créée par l'annonce du biopic, des clips composés d'images inédites d'Amy Winehouse refont surface. A la fin du mois de janvier, on avait eu droit à une nouvelle version du clip de "In My Bed" contenant des images jamais diffusées des coulisses du clip. Rebelote cette semaine avec, cette fois, la sortie d'une nouvelle version pour le clip de "Tears Dry On Their Own", contenant des séquences qui n'avaient à l'époque pas été retenues.









Une vraie mine d'or pour les nombreux fans de la chanteuse qui découvrent Amy WInehouse sous un jour un peu nouveau. On retrouve la star sur son lit, avant qu'elle ne se lève et parte dans la rue d'un pas décidé, tout en nous chantant sa volonté de rester loin de "ces hommes stupides", avec sa coiffure devenue emblématique que la chanteuse réajuste à plusieurs reprises. Pour rappel, ce morceau est extrait du deuxième album d'Amy Winehouse, "Back to Black", qui a d'ailleurs inspiré le nom du biopic qui sort prochainement.