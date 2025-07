Bruno Mars & Lady Gaga : les chiffres fous de "Die With A Smile" !

"Die With A Smile" : le nouveau hit de Bruno Mars et Lady Gaga cartonne !



Le duo pop américain Bruno Mars et Lady Gaga vient de sortir son nouveau single très attendu, "Die With A Smile". Le démarrage est fulgurant sur les plateformes de streaming et dans les classements du monde entier.



Dès sa sortie, "Die With A Smile" s'est hissé à la 10ᵉ place du classement mondial Spotify, cumulant 4,5 millions d'écoutes en seulement 24 heures. Après 5 jours, le titre totalise déjà près de 21 millions de streams sur la plateforme. Sur Apple Music, le single trône en tête des charts dans 10 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Il a également battu un record en atteignant la première place du classement iTunes américain en moins de 2 heures.



Le clip vidéo aux accents vintage de "Die With A Smile" rencontre aussi un succès. Avec plus de 13 millions de vues en quelques jours, il se classe 3ᵉ des clips les plus populaires sur YouTube.



Ce single marque le grand retour de Bruno Mars, dont le dernier album solo remonte à 2016. Lady Gaga n'avait, quant à elle, pas sorti de nouveau titre depuis 2020.