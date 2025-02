Les triomphes du metal français : retrouvez la cérémonie 2024 sur Youtube

Les Victoires de la Musique version metal ont encore une fois été une belle fête cette année.

En France, l'équivalent des Grammy Awards, ce sont les Victoires de la Musique. Sauf que, année après année, on se rend compte qu'il manque à chaque fois des artistes essentiels lors de la cérémonie, voire même, parfois, des genres musicaux entiers qui en sont complètement absents. C'est notamment le cas du metal, complètement invisibilisé, alors que la France est un pays qui adore cette musique, qu'on a même apportée aux Jeux Olympiques. Du coup, les fans de metal ont eu l'idée de créer les Triomphes du Metal Français, et cette année, la cérémonie est disponible sur Youtube !

La cérémonie des Triomphes du Metal Français s'est déroulée le vendredi 21 février, à Lille, à partir de 18h. C'était la 5ème édition de l'événement en France, on peut donc dire que ça s'installe tout doucement, et on espère que ça va durer, car effectivement, le metal est toujours curieusement absent de toutes les cérémonies de récompenses "mainstream".

En plus de l'habituelle cérémonie, des concerts étaient également au programme ce soir là, notamment un show de Hyro The Hero, un artiste américain qui vit à Nantes depuis plusieurs années. On félicite l'organisation pour son travail et son implication, car comme le dit Arthur Alternatif, animateur de la cérémonie :

On croit en cette culture, en cette musique. Les Triomphes sont une émission faite par des fans, pour les fans. J’espère que vous y découvrirez des pépites et que vous apprécierez l’atmosphère et la dynamique du programme.

On vous laisse découvrir la liste des gagnants sur la vidéo Youtube juste ci-dessous !