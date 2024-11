Falling In Reverse : Les chiffres fous de "Popular Monster" !

L'album a atteint le milliard de stream en seulement 2 mois !

Falling In Reverse fait tomber les records !

C’est une véritable consécration pour le groupe de metal ! Ronnie Radke, le charismatique leader de Falling In Reverse, a annoncé avec fierté sur son compte X (anciennement Twitter) que leur album "Popular Monster" vient de franchir le cap incroyable du milliard de streams. Et tout ça en seulement deux mois ! Un record impressionnant pour un album qui s’est hissé au sommet des classements dès sa sortie.

Lancé en fanfare, "Popular Monster" a rapidement conquis les charts en atteignant la 12e place du Billboard 200 dès sa première semaine, avec 30 929 unités vendues. Ce démarrage fulgurant est en grande partie dû aux singles déjà massivement écoutés comme Voices In My Head, Zombified, et Watch The World Burn, tous certifiés or aux États-Unis.

Ce succès phénoménal ne s’est pas arrêté là. Deux semaines après sa sortie, l’album avait déjà accumulé 723 000 unités équivalentes aux États-Unis, grâce aux ventes traditionnelles et au streaming. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Popular Monster est devenu un incontournable de la scène metal actuelle et marque un tournant pour Falling In Reverse, solidifiant leur statut au sein du genre.

Avec cet exploit, le groupe entre dans une nouvelle dimension et prouve que le metal et le streaming peuvent former un duo explosif et ça Ronnie Radke l'a bien compris !