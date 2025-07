Chris Slade Rend Hommage à Malcolm Young d'ACDC

Chris Slade, ancien batteur d'AC/DC, a récemment partagé ses souvenirs et son admiration pour Malcolm Young, le regretté guitariste rythmique et cofondateur du groupe de hard rock légendaire. Dans une interview exclusive, Slade a révélé le rôle crucial de Malcolm dans le succès et l'identité musicale d'AC/DC.



Selon Slade, Malcolm Young était bien plus qu'un simple guitariste rythmique. Il était le véritable cerveau créatif du groupe, façonnant son son distinctif et prenant des décisions clés sur la direction artistique d'AC/DC. "Malcolm était un génie", a déclaré Slade avec conviction. “C'était le meilleur guitariste rythmique que j'ai jamais entendu, et que j'entendrai probablement jamais.”

L'ancien batteur a également évoqué l'histoire fascinante derrière "Thunderstruck", l'un des plus grands succès d'AC/DC. Étonnamment, ni Slade ni les autres membres du groupe n'avaient anticipé l'immense popularité de ce morceau lors de son enregistrement. "C'est une chanson extraordinaire. Elle a tout : un cri de ralliement, une accroche, une superbe ligne de guitare", a expliqué Slade.