Les meilleures performances rock de Rock en Seine 2024

Record historique pour Rock en Seine 2024 !

Avec plus de 180 000 spectateurs prêts à se déhancher sur une line-up éclectique, le festival Rock en Seine n'a jamais été aussi populaire. En tout, ce sont près de 92 artistes qui ont défilé sur les différentes scènes du Domaine national de Saint-Cloud aux portes de Paris, au plus grand bonheur des fans du festival, qui fêtait ses 20 ans cette année.

LCD Soundsystem

#RES24 #festival #tiktokmusic #rock ♬ son original - Rock en Seine @rockenseine WAOUH ! Cette cinquième et dernière journée a magnifiquement clôturé la 20ème édition de Rock en Seine ❤️ Entre la douceur de Zaho de Sagazan, la présence magnétique de PJ Harvey, et le show éblouissant de LCD Soundsystem, on commence à peine à réaliser ce qui vient de se passer. Mais une chose est sûre : ces moments resteront gravés dans nos mémoires pour longtemps 💫 Comme le dirait Dexter de The Offspring, Rock en Seine est devenu Rock INSANE, et c’est grâce à vous. Un immense merci pour ces 5 jours de fête, d’amour, d’émotions, et surtout de rock 🎸 À l’année prochaine ❤️ #rockenseine

Pari difficile de réussir à emporter le public quand l'heure est à la clôture. Pourtant, LCD Soundsystem a livré l'une des meilleures performances de ce cru 2024. Juste après le relai de la flamme paralympique, le groupe, mené par un James Murphy enfiévré, a fait hurler la foule en enchaînant plus d'une dizaine de chansons iconiques, comme “I Can Change”, “Tribulations”, “Home” ou “Losing my Edge”, le tout dans une ambiance intense et survoltée.

PJ Harvey

Avec sa robe DIY aux dessins inspirés par ses dates européennes et sa gestuelle théâtrale, PJ Harvey a réussi une nouvelle fois à ensorceler son public en venant défendre son dernier album “I Inside the Old Year Dying”. Accompagnée par le musicien et compositeur John Parish, l'artiste anglaise de 54 ans a aussi fait un bon dans le temps en reprenant ses plus grands succès, comme “The Garden”, “The Desperate Kindow of Love” et bien sûr “Down by the Water”.

The Scratch

Connu pour offrir un savant mais surprenant mélange entre de la musique traditionnelle irlandaise et du hard rock, le groupe The Scratch a apporté un peu d'air frais sur la scène Firestone, la plus petite du festival. Enfin dans le cas présent, on parle plutôt d'une grosse bourrasque au vu de l'ambiance survoltée qui régnait lors de leur passage. Au son de leurs guitares saturées, les quatre Dublinois ont su enflammer le public grâce à leur énergie communicative.