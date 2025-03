Dave Mason annule sa tournée après une hospitalisation d’urgence

Une figure du rock psychédélique.

Dave Mason, figure du rock britannique, est contraint d’annuler sa tournée. L'artiste de 78 ans, connu pour son parcours au sein du groupe Traffic et sa carrière solo prolifique, a été hospitalisé d'urgence en raison d'une infection grave.

La nouvelle a été communiquée via la page Instagram officielle de l'artiste : "Dave a été hospitalisé en raison d'une infection grave qui s'est rapidement développée". Cette annonce a contraint Dave Mason à annuler l'intégralité de sa tournée Let It Flow, qui devait débuter le 20 mars à Augusta, en Géorgie.

L'équipe de Dave Mason a tenu à rassurer le public sur les dispositions prises : "Les billets pour tous les concerts de mars, avril et mai seront remboursés au moment de l'achat".

L'artiste, connu pour sa passion pour la scène, avait déjà dû faire face à des défis similaires par le passé. En septembre 2024, il avait été contraint d'interrompre sa tournée Traffic Jam suite à la découverte d'un grave problème cardiaque lors d'un rendez-vous de routine.

Cofondateur de Traffic en 1967, il a contribué au son psychédélique caractéristique du groupe. Bien qu'ayant quitté la formation à plusieurs reprises, son impact sur leur musique reste indéniable. On espère le revoir sur pied !