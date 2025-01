Jethro Tull : "Curious Ruminant", nouvel album prévu pour mars 2025

Un 24e album studio !

Le groupe de rock progressif Jethro Tull s'apprête à marquer l'année 2025 avec la sortie de son 24e album studio, "Curious Ruminant". Prévu pour le 7 mars, ce projet promet. Il mariera les racines folk du groupe à des compositions instrumentales audacieuses.

Curious Ruminant se distingue par sa variété sonore et sa durée impressionnante. Les neuf morceaux qui composent l'album vont de deux minutes et demie à près de dix-sept minutes !

David Goodier sera à la basse, John O'Hara aux claviers et à l'accordéon, Scott Hammond à la batterie, et Jack Clark, nouvelle recrue, à la guitare électrique. Des invités de marque viennent enrichir cette formation, notamment Andrew Giddings aux claviers et James Duncan à la batterie, tous deux anciens membres du groupe.

Curious Ruminant sera disponible dans une variété de formats. Parmi les éditions proposées, on trouve une édition limitée deluxe en vinyle ultra clair 180g (2LP + 2CD + Blu-ray), un coffret deluxe 2CD + Blu-ray, une édition spéciale CD Digipak et un vinyle gatefold 180g avec livret.