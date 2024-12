Classic Rock dévoile son top 50 des albums de 2024

L'année 2024 a été exceptionnelle pour le rock.

L'année 2024 a été exceptionnelle pour le rock, comme en témoigne le classement des 50 meilleurs albums établi par le magazine Classic Rock. Les frères Robinson signent un retour fracassant avec Happiness Bastards, propulsé à la première place du classement. Cet album est le premier depuis leur reformation en 2019. Les critiques s'accordent à dire qu'il rivalise avec leurs deux premiers opus légendaires.

Le groupe de heavy metal britannique Judas Priest prouve qu'il n'a rien perdu de sa superbe avec Invincible Shield, leur 19e album studio, qui est classé deuxième. L'ancien guitariste de Pink Floyd David Gilmour complète le podium avec Luck And Strange, un album introspectif. Sa guitare brille sur des morceaux comme "Scattered", tandis que la participation de membres de sa famille et l'utilisation d'archives de Rick Wright ajoutent une dimension personnelle et nostalgique à l'ensemble.

On y trouve aussi bien des vétérans que de jeunes talents prometteurs : Bon Jovi (50e) et Deep Purple (9e) prouvent que les légendes ont toujours leur place. Des groupes comme Opeth (40e) et Pearl Jam (6e) continuent d'innover, tandis que de nouveaux venus comme The Hot Damn! (28e) et Bad Nerves (20e) apportent un nouveau souffle.

Le classement complet :

50. Bon Jovi – Forever

49. Nick Cave & The Bad Seeds – Wild God

48. Sweet – Full Circle

47. The Cold Stares – The Southern

46. Nightwish – Yesterwynde

45. Peter Perrett – The Cleansing

44. Saxon – Hell, Fire & Damnation

43. His Lordship – His Lordship

42. Tyler Bryant & The Shakedown – Electrified

41. Joanne Shaw Taylor – Heavy Soul

40. Opeth – The Last Will & Testament

39. MC5 – Heavy Lifting

38. The Virginmarys – The House Beyond The Fires

37. Gun – Hombres

36. Blues Pills – Birthday

35. Tuk Smith & The Restless Hearts – Rogue To Redemption

34. Hawkwind – Stories From Time And Space

33. Fantastic Negrito – Son Of A Broken Man

32. Green Day – Saviors

31. Terrorvision – We Are Not Robots

30. Royal Republic – Lovecop

29. Slash – Orgy Of The Damned

28. The Hot Damn! – Dancing On The Milky Way

27. Moggs Motel – Moggs Motel

26. Magnum – Here Comes The Rain

25. Jon Anderson & The Band Geeks – True

24. Idles – Tangk

23. The Lemon Twigs – A Dream Is All We Know

22. Sebastian Bach – The Child Within The Man

21. Big Big Train – The Likes Of Us

20. Bad Nerves – Still Nervous

19. Von Hertzen Brothers – In Murmuration

18. Orange Goblin – Science, Not Fiction

17. Blackberry Smoke – Be Right Here

16. The Quireboys – Wardour Street

15. FM – Old Habits Die Hard

14. Massive Wagons – Earth To Grace

13. Jack White – No Name

12. Myles Kennedy – The Art Of Letting Go

11. The Cure – Songs Of A Lost World

10. Gary Clark Jr – Jpeg Raw

09. Deep Purple – Equal One (=1)

08. The Black Keys – Ohio Players

07. Ian Hunter – Defiance Part 2: Fiction

06. Pearl Jam – Dark Matter

05. Black Country Communion – V

04. Bruce Dickinson – The Mandrake Project

03. David Gilmour – Luck And Strange

02. Judas Priest – Invincible Shield

01. The Black Crowes – Happiness Bastards