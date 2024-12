Styx : Tommy Shaw confirme qu’un nouvel album est en préparation

"Nous n'avons pas besoin de tout écrire en une seule fois"

Le groupe de rock Styx s'apprête à faire son grand retour avec un nouvel album studio, comme l'a récemment confirmé le guitariste et chanteur Tommy Shaw.

Plutôt que de se précipiter pour écrire l'album d'un seul coup, Styx a opté pour une méthode plus flexible : "Nous avons découvert une façon de travailler qui nous convient parfaitement. Nous n'avons pas besoin de tout écrire en une seule fois."

Il s’agit d’une collaboration entre Shaw et le producteur Will Evankovich, avec qui il travaille depuis plus d'une décennie : "Soudainement, nous avons eu envie d'écrire de nouvelles chansons. Puis nous sommes revenus en arrière, nous avons regardé d'autres choses et nous nous sommes dit que toutes ces choses allaient ensemble", explique-t-il.

Bien que les détails de l'album restent confidentiels, Shaw a donné quelques indices sur son contenu. Il décrit le projet comme "un grand album de rock", suggérant que les fans peuvent s'attendre à l'énergie et à la puissance caractéristiques de Styx.

Ce nouvel album s'inscrit dans la riche histoire de Styx, dont le dernier opus, "Crash of the Crown", est sorti en 2021. Avec plus de cinq décennies de carrière, le groupe continue de démontrer sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à son son distinctif.

En plus de ce nouvel album, les fans de Styx auront l'occasion de voir le groupe en live. Une tournée est prévue pour l'été 2025, où Styx partagera la scène avec Kevin Cronin de REO Speedwagon.