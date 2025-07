Gene Simmons valide : la nouvelle formation de Linkin Park promet de cartonner !

Le monde du rock est en liesse suite à l'annonce du retour de Linkin Park avec une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Cette décision a suscité de nombreuses réactions, dont celle, inattendue mais enthousiaste, de Gene Simmons, l'emblématique bassiste de Kiss.

Dans une interview accordée à Forbes, Simmons n'a pas tari d'éloges sur la nouvelle formation de Linkin Park. Il a particulièrement apprécié la qualité vocale d'Armstrong et son adéquation avec le groupe. Pour lui, ce changement est une preuve de l'esprit rebelle du rock, qui ne se soumet à aucune règle préétablie : “J’ai écouté et j’ai vu quelques vidéos. La nouvelle chanteuse est formidable ! Elle correspond parfaitement au groupe. Elle a une superbe voix et je leur souhaite bonne chance. La vie est courte. Sortez, amusez-vous, profitez-en. Les fans de Linkin Park veulent entendre ces chansons. Pourquoi ne pas continuer ?”

Le bassiste de Kiss a comparé cette transition à d'autres moments marquants de l'histoire du rock. Il a notamment évoqué AC/DC et Van Halen, deux groupes qui ont connu un succès encore plus grand après avoir changé de chanteur.

Selon Simmons, ces exemples prouvent que le rock n'a pas de règles et que l'innovation peut mener à de grandes réussites.

Simmons est convaincu que Linkin Park connaîtra un grand succès avec sa nouvelle formation. Il estime que le véritable test sera la réaction du public lors des concerts et les ventes de billets : “Peu importe ce que dit Internet, les gens qui font le plus de bruit ne sont souvent pas les plus nombreux. La vraie réponse viendra des ventes de billets. Et ils en vendront beaucoup. Le public aura parlé. Et ils feront du bon travail.”