Un projet solo pour Kim Deal !

Bonne nouvelle pour la planète rock !

Si on connaissait Kim Deal comme chanteuse et bassiste du groupe The Pixies, fondatrice de The Breeders et de The Amps, il faudra désormais compter sur l'artiste en solo. “Nobody Loves You More” est le premier album de l'artiste signé en son nom, alors que la musicienne exercice depuis près de 40 ans.

S'il faudra attendre novembre 2024 pour découvrir l'univers artistique de Kim Deal, l'idée d'un album solo est dans les projets depuis plusieurs années. En effet, certaines chansons que l'on retrouve dans “Nobody Loves You More”, comme “Are You Mine” et “Wish I Was”, auraient été enregistré en 2011.

Des collaborations qui sonnent bien

Dans cet album, Kim Deal a su s'entourer de personnalités de talent, à commencer par son regretté ami et musicien Steve Albini, producteur exigeant de Nirvana, PJ Harvey et bien sûr, les Pixies. Kim Deal a fait aussi appel à sa soeur jumelle Kelley Deal, à Jim MacPherson, membre des Breeders, l'ex Red Hot Chili Peppers et membre des Breeders Josh Klinghoffer, Faye Milton et Ayse Hassan de Savages, Jack Lawrence de The Raconteurs et bien d'autres encore.

Sur le site de son label, l'album est décrit comme “versatile et infectieux", et renvoie à la carrière, déjà riche, de Kim Deal.

“Nobody Loves You More est une célébration du talent artistique jamais égalé de Kim Deal, témoignant non seulement des grands moments de sa carrière avec des groupes célébrés dans le paysage alternatif, mais aussi à son poids culturel” - 4AD

Nobody Loves You More, onze morceaux inédits à découvrir le 22 novembre 2024.