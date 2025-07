Bruce Springsteen entre dans le club des musiciens milliardaires

Ce vendredi 19 juillet, Bruce Springsteen a fait son entrée dans le club très fermé de Forbes, aux côtés de Taylor Swift, Jay-Z, Paul Mc Cartney ou encore Rihanna. D'après le célèbre magazine, celui que l'on surnomme “The Boss” serait désormais milliardaire. Une fortune de 1,1 milliards de dollars notamment acquise grâce au rachat de son catalogue musical pour la somme de 500 millions de dollars par Sony en décembre 2021.

Sa tournée, entamée en février 2023, qui aurait également rapporté environ 380 millions de dollars d'après Variety, peut expliquer les gains colossaux amassés par le chanteur récemment. Bruce Springsteen et son groupe de rock "E Street Band" sont d'ailleurs actuellement toujours en tournée jusqu'en 2025, ce qui devrait ainsi solidifier un peu plus le statut financier de la légende du rock dans le classement. Il sera d'ailleurs incarné au cinéma dans un tout nouveau biopic, interprété par Jeremy Allen White pour jouer son rôle. Un film basé sur le livre “Deliver Me From Nowhere”, écrit par Warren Zane, comme l'avait révélé Jon Landeau, manager de la star, à Variety :

"Bruce et moi sommes ravis que Scott Cooper ait choisi d’écrire et de réaliser le film en se basant sur ce livre — nous pensons qu’il est le réalisateur parfait pour le job”.

Aucune autre information n'a été révélée pour le moment. Affaire à suivre.